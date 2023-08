Angola : Discussions avec la Chine sur la coopération économique et commerciale

La réunion de la Commission de direction pour la coopération économique et commerciale entre la Chine et l’Angola s’est tenue dimanche dernier dans la capitale angolaise Luanda.

Au cours de la réunion présidée par le ministre chinois du Commerce Wang Wentao et le ministre d’Etat angolais chargé de la Coordination économique, José de Lima Massano, les deux pays ont annoncé la clôture des négociations sur le commerce, les investissements, les infrastructures, le développement industriel et les ressources humaines.

M. Wang a affirmé que sous la direction stratégique des dirigeants des deux pays, la coopération économique et commerciale entre la Chine et l’Angola avait engendré des résultats fructueux dans des secteurs tels que l’énergie, l’exploitation minière, la production industrielle, l’agriculture et la pêche.

L’Angola encourage davantage d’entreprises chinoises à investir et s’établir dans le pays, à prendre une part active au processus de diversification économique de l’Angola et à constamment approfondir le partenariat stratégique Chine-Angola, a ajouté M. Massano.