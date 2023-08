Sénégal : L’UA salue la décision de Macky Sall de ne pas briguer un troisième mandat consécutif

Le Groupe des Sages de l’Union africaine (UA) s’est félicité de l’annonce faite par le président sénégalais, Macky Sall, de ne pas se présenter à un troisième mandat présidentiel consécutif, saluant ainsi sa décision éclairée.

« Dans une déclaration publiée par le Département des Affaires politiques, de la Paix et de la Sécurité de l’UA, le Groupe des Sages de l’Union africaine a exprimé sa satisfaction concernant l’annonce du 3 juillet 2023 faite par S.E. Macky Sall, Président de la République du Sénégal, de ne pas chercher un troisième mandat présidentiel consécutif suite à un amendement constitutionnel. Le Groupe adresse ses félicitations au Président pour sa décision réfléchie, qui intervient dans un contexte où cette question a divisé la population sénégalaise et suscité l’intérêt des communautés régionales et internationales », a-t-on pu lire.

Le Groupe des Sages a également tenu à souligner que « le Sénégal a longtemps été un modèle exemplaire de gouvernance démocratique en Afrique et a servi d’inspiration à de nombreuses personnes sur le continent et au-delà. Dans la mesure où les normes et les valeurs démocratiques contribuent à créer un environnement propice à la paix et à la prospérité pour tous, le Sénégal est appelé à continuer de consolider le processus démocratique en cours depuis l’an 2000 », a précisé la déclaration.

Par ailleurs, le Groupe des Sages de l’UA a exprimé sa préoccupation face à la tendance générale au recul démocratique observée sur l’ensemble du continent, notamment les propositions d’amendements constitutionnels visant à prolonger ou réduire la durée des mandats, ainsi que les tentatives de restreindre les libertés civiles des citoyens.

« Le mépris croissant des principes d’élections libres, équitables et crédibles requiert une attention particulière », a souligné le Groupe des Sages, mettant en évidence les irrégularités ayant entaché les élections récentes en Afrique. Il a averti que si ces problèmes ne sont pas résolus, la démocratie électorale pourrait se détériorer davantage et entrainer un recul continu de la démocratie sur le continent.

Enfin, le Groupe des Sages a tenu à saluer le peuple sénégalais pour son engagement solide en faveur de la défense de la démocratie en vue de garantir la paix, la prospérité et la stabilité dans leur pays.