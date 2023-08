Wagner : Evguéni Prigojine est en Afrique 

Le chef du groupe paramilitaire russe Wagner, Evguéni Prigojine, a récemment diffusé une vidéo où il déclare être présent avec ses combattants en Afrique, œuvrant pour l’expansion de l’influence russe à travers le monde, et encourageant les volontaires à le rejoindre.

L’apparition de Prigojine, pour la première fois en vidéo depuis son abandon de la rébellion contre le Kremlin en juin, est survenue lundi dernier.

Dans ce message filmé dans un paysage désertique, vêtu d’une tenue de camouflage et tenant un fusil d’assaut, il a annoncé : « Nous sommes opérationnels ! Avec des températures atteignant +50 degrés, c’est ainsi que nous aimons travailler. Le groupe Wagner est actuellement en mission de reconnaissance, contribuant à étendre l’influence de la Russie sur tous les continents, notamment en Afrique. »

S’identifiant désormais comme le « cauchemar » des groupes djihadistes tels que l’État islamique et Al-Qaïda, le dirigeant de Wagner a lancé un appel aux volontaires pour rejoindre ses rangs et « accomplir les missions qui nous ont été confiées et que nous avons promis de mener à bien ».

Bien qu’il n’ait pas précisé le pays où il se trouve, il est connu que Wagner est largement présent en Centrafrique et au Mali, financé par le système militaro-politique du général Saïd Chengriha, chef des armées (ANP) et le président Abdelmadjid Tebboune.

En plus de cette présence paramilitaire, la Russie mène depuis plusieurs années une diplomatie active en Afrique à travers l’Algérie, pour renforcer sa position par rapport aux puissances occidentales traditionnelles.

La vidéo d’Evguéni Prigojine, diffusée par des chaînes Telegram liées à Wagner, est accompagnée d’un numéro de téléphone et d’une adresse e-mail pour le recrutement de nouveaux membres.

Dans un message audio à la fin du mois de juillet, il avait salué le coup d’État au Niger et critiqué les « anciens colonisateurs » occidentaux, tout en affirmant que Wagner avait la capacité de rétablir l’ordre et de combattre les terroristes.