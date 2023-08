Unicef : 2 millions d’enfants ont besoin d’une aide humanitaire au Niger 

La crise qui sévit dans la République du Niger continue de menacer des millions d’enfants vulnérables dans le pays, selon le Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef).

La situation actuelle est très préoccupante et aggrave une situation humanitaire déjà désastreuse dans ce pays où la prévalence de la malnutrition sévère chez les enfants est extrêmement élevée ; l’une des pires en Afrique de l’Ouest et du Centre.

À l’heure actuelle, plus de deux millions d’enfants ont été touchés par la crise et ont désespérément besoin d’une aide humanitaire.

Avant les récents troubles civils et l’instabilité politique au Niger, on estimait déjà, en 2023, à 1,5 million le nombre d’enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition, dont au moins 430 000 souffrant de la forme la plus mortelle de malnutrition. Ce chiffre est susceptible d’augmenter si les prix des denrées alimentaires continuent de grimper et si une récession économique frappe les familles, les ménages et les revenus, souligne l’organisation onusienne.

L’UNICEF continue d’apporter une aide humanitaire aux enfants dans tout le pays et a expédié des aliments thérapeutiques prêts à l’emploi (RUTF) à 1 300 centres de santé en juillet, ce qui permettra de traiter 100 000 enfants dans les mois à venir, alors que la période de soudure se poursuit. Cependant, cela est loin d’être suffisant.

Avec les récentes pénuries d’électricité, et alors que 95 % des infrastructures de la chaîne du froid du système de santé en dépendent, il est nécessaire de faire davantage pour s’assurer que les vaccins infantiles et les autres fournitures de santé ne soient pas compromis.

Nous sommes préoccupés par le fait que nos fournitures vitales restent bloquées aux différents points d’entrée du pays alors qu’elles doivent être acheminées de toute urgence vers le Niger, pays enclavé.

À l’heure actuelle, l’UNICEF dénombre 2 conteneurs bloqués à la frontière du Bénin avec des équipements essentiels au maintien de la chaîne du froid ; 19 conteneurs bloqués dans le port de Cotonou, avec des équipements de vaccination et de maintien de la chaîne du froid ; et 29 conteneurs destinés au Niger, actuellement bloqués en haute mer, contenant des aliments thérapeutiques et des seringues.

Ces approvisionnements vitaux pour le traitement de la malnutrition et la vaccination des enfants que nous soutenons risquent de perdre leur efficacité si leur entrée au Niger est encore retardée et s’ils restent exposés à des conditions inadéquates.

L’UNICEF lance un appel urgent à tous les acteurs clés concernés par cette crise pour s’assurer que les travailleurs humanitaires et les fournitures parviennent en toute sécurité aux enfants les plus vulnérables et à leurs familles. Nous demandons également aux bailleurs de protéger les fonds humanitaires des sanctions multilatérales ou unilatérales.