Niger : 12 militaires tués lors d’une embuscade dans le sud-ouest

Au moins douze militaires nigériens ont été tués dimanche dans une embuscade de terroristes présumés dans la région de Tillabéri (sud-ouest), selon la télévision nationale nigérienne.

Une mission d’une opération anti-terroriste de la Garde nationale « a été la cible d’une embuscade » dimanche vers 17H30 (16H30 GMT) près du village de Doukou Saraou, situé dans la commune de l’Anzourou, dans la région de Tillabéri, a annoncé la TV.

La région de Tillabéri est située dans la zone dite des « trois frontières » entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Cette zone région est devenue le fief des jihadistes affiliés à Al-Qaïda et au groupe Etat islamique.

La semaine dernière, au moins 17 soldats nigériens ont été tués et 20 autres blessés dans une embuscade de terroristes dans le département de Torodi, près de la frontière avec le Burkina Faso, selon le ministère de la Défense.

Par ailleurs, les inondations au Niger ont occasionné la mort de 31 personnes dont 8 par effondrement et 23 par noyade et 35 blessées, selon un bilan établi lundi par la direction générale de la protection civile (DGPC).

Au cours de ces inondations, 88.516 sinistrés répartis dans 10.474 ménages ont été enregistrés, précise la même source.

La région la plus touchée par le nombre de pertes en vies humaines est Tahoua avec 9 décès, suivie de Maradi avec 8 et la région de Zinder ayant enregistré 6 décès, rapporte la même source.

La DGPC fait également état de la perte de 3169 bétails, l’effondrement de 7864 maisons, et la perte de 3,55 tonnes de vivres, et des cases de santé, boutiques, greniers et plusieurs autres infrastructures détruites.