Sénégal : Epidémie de chikungunya à Kédougou

La région de Kédougou a dépassé la barre des 100 cas positifs de chikungunya depuis l’apparition initiale de cette maladie sur son territoire au début du mois d’août, selon les informations fournies par Ismaila Ndiaye, responsable du service régional de l’éducation et de la sensibilisation sanitaire à l’Agence Presse Sénégalaise.

Le virus du chikungunya, transmis à l’homme par la piqûre du moustique tigre, provoque chez les patients des douleurs articulaires aiguës qui peuvent être persistantes. Les traitements existants sont uniquement symptomatiques.

En plus de ces cas confirmés, il y a eu 370 autres cas suspects recensés dans la région, a-t-il ajouté. Un plan d’intervention a été élaboré par la direction régionale de la santé de Kédougou pour détecter et suivre les cas de chikungunya dans la région. Ismaila Ndiaye a expliqué : « Nous avons mis en place un solide plan d’action pour une recherche active des foyers de contamination de la maladie de chikungunya dans la région de Kédougou. » Il a précisé que la région médicale avait dirigé les équipes-cadres des districts et de la région vers l’aéroport de Kédougou.

Les cas de chikungunya ont été signalés dans les départements de Kédougou et de Saraya. « Les premiers cas ont été détectés à Dalaba ainsi que dans d’autres centres du district sanitaire de Kédougou. Ce matin, nous avons également enregistré vingt-sept cas supplémentaires provenant du district sanitaire de Saraya », a relevé le Dr Ababacar Mbaye.