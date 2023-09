Burkina Faso : 5ème édition de la Semaine des activités minières de l’Afrique de l’Ouest (SAMAO)

La cinquième édition de la Semaine des activités minières de l’Afrique de l’Ouest (SAMAO) 2023 a débuté jeudi en mettant l’accent sur une amélioration de l’exploitation minière pour un impact accru sur les économies locales. Selon le ministre des Mines, Simon Pierre Boussim, qui a prononcé le discours du président Ibrahim Traoré, l’impact réel de l’exploitation minière sur la qualité de vie des populations n’est pas toujours évident, en particulier dans des pays tels que le Mali, le Niger, la Côte d’Ivoire et la Guinée.

M. Boussim a expliqué que les discussions de 72 heures sur le secteur minier visent à sensibiliser les responsables politiques, les acteurs du secteur et les collectivités locales aux voies et aux stratégies de développement des économies locales. La cinquième édition de la SAMAO 2023, qui se déroule sous le thème « Exploitation minière en Afrique : Quelle stratégie pour impacter les économies locales? », a débuté jeudi à Ouagadougou.

Il a souligné que la persistance de la SAMAO malgré les défis sécuritaires témoigne de la détermination du peuple burkinabè. M. Boussim a également noté que l’or demeure le principal produit d’exploitation du pays, avec une production industrielle estimée à 57,68 tonnes au 31 décembre 2022, contre 67,1 tonnes en 2021. Le secteur minier a créé 19 000 emplois directs à cette date, et les recettes directes sont passées de 430 milliards en 2021 à 540 milliards en 2022, soit une augmentation de près de 20,40%.

Le ministre des Mines a également mentionné que la production de carrières a atteint 1,458 million de mètres cubes, générant près de 1,4 milliard de FCFA de recettes directes pour le budget de l’État. Il a précisé que le pays se classe au quatrième rang en tant que producteur d’or en 2022, après le Ghana, le Mali et l’Afrique du Sud, selon l’AIB.

M. Boussim a souligné que la SAMAO est un forum privilégié pour promouvoir et partager des expériences et des bonnes pratiques en matière d’exploitation minière, d’intégration du secteur à l’économie nationale et de gestion environnementale. Il a invité les participants du Tchad, du Niger, du Mali, de la Côte d’Ivoire et du Congo à des discussions ouvertes en vue de revitaliser le secteur minier pour un impact plus important sur les économies locales.

La SAMAO 2023 prévoit diverses activités, notamment des rencontres B to B, des présentations sur le thème central et des expositions de stands. Jean Baptiste Kaboré, président national du comité d’organisation de la SAMAO 2023, a déclaré que des experts éminents du secteur minier étaient présents pour partager leurs expériences lors de cette vitrine de 72 heures à Ouagadougou. Il a souligné que la SAMAO cherchait à améliorer la gouvernance du secteur minier grâce à des stratégies innovantes pour mobiliser davantage de ressources locales.

Malgré les défis posés par l’insécurité dans certains pays tels que le Burkina Faso et le Mali, la SAMAO demeure résiliente et a repris ses activités en 2023 après une interruption en septembre 2019 due à la pandémie de COVID-19 et à la crise sécuritaire.