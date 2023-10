Niger : Les USA maintiennent leur aide alimentaire, humanitaire et sanitaire 

Dans un communiqué de presse publié le mardi 10 octobre 2023, l’ambassade des États-Unis d’Amérique au Niger a confirmé son engagement envers le Niger et son désir de collaborer avec l’État nigérien pour la reconstruction de ses institutions démocratiques.

Le communiqué souligne que les États-Unis demeurent engagés envers le peuple nigérien et sa quête de démocratie. Il fait référence à la reconnaissance par le Département d’État d’un coup d’État militaire au Niger, ce qui permettra au gouvernement américain de déterminer la meilleure manière de fournir une assistance au peuple nigérien.

De plus, les États-Unis se considèrent comme des partenaires engagés envers le peuple nigérien et sont enthousiastes à l’idée de travailler avec les parties concernées pour contribuer aux efforts de reconstruction des institutions démocratiques du Niger.

L’ambassade réaffirme son intention de maintenir son soutien humanitaire, notamment en matière d’aide alimentaire et sanitaire, dans le but de sauver des vies et de contribuer au bien-être du peuple nigérien.

Les États-Unis prévoient également de continuer à collaborer avec les gouvernements de la région, y compris le Niger, pour promouvoir leurs intérêts communs en Afrique de l’Ouest.

Le communiqué exprime la solidarité des États-Unis envers le peuple nigérien dans sa quête de démocratie, de prospérité et de stabilité.

Depuis le coup d’État, les États-Unis soutiennent les efforts de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) visant à rétablir un régime démocratique au Niger.

Toutefois, l’ambassade souligne que toute reprise de l’aide des États-Unis est conditionnée à la mise en place de mesures par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie pour établir une gouvernance démocratique de manière rapide et crédible.

En outre, les États-Unis réitèrent leur appel en faveur de la libération de Mohamed Bazoum, de sa famille, ainsi que de toutes les personnes détenues.