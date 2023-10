SÉNÉGAL : Le Premier ministre annonce la construction d’une route de trois kilomètres pour désenclaver les zones de production de Léona

Le Premier ministre sénégalais, Amadou Bâ, a dévoilé dimanche son engagement en faveur de la construction d’une nouvelle route de trois kilomètres visant à désenclaver des zones de production clés de la commune de Léona, dont Potou et Niayem, selon l’agence presse sénégalaise.

S’adressant aux habitants, il a souligné l’importance de cette infrastructure pour le développement des secteurs de l’horticulture, de l’élevage et de la pêche. Amadou Bâ a affirmé : « Vous avez besoin d’engrais, de semences, de magasins de stockage, mais également d’une bonne route pour soutenir ces secteurs. Nous pouvons réaliser cette route et nous allons la bitumer dans les mois à venir. »

Au cours de la dernière étape de sa tournée économique entamée jeudi dans les régions de Saint-Louis et Louga, le Premier ministre a mis en avant le potentiel agricole de la zone et a réitéré l’engagement du gouvernement à dynamiser les domaines de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche.

Amadou Bâ a été chaleureusement accueilli par les habitants de la commune de Léona et des villages avoisinants. Les femmes de Léona ont plaidé en faveur d’un soutien accru au secteur de la santé dans la région, notamment en fournissant des postes de santé aux villages voisins et en les dotant d’ambulances. Elles ont également exprimé le besoin d’accompagner les jeunes de la zone sylvopastorale.

Lors de sa visite, le Premier ministre a inspecté le quai de pêche de Potou, construit en 2017, et s’est rendu sur le site d’un champ d’arachides de 40 hectares et d’un champ d’haricots de 10 hectares.