Sahara : Le Polisario revendique les attaques de la ville ES Semara

Le Polisario a mené une attaque terroriste contre la ville de Smara, située dans le sud du Maroc. Plusieurs points ont été bombardés, selon un communiqué publié par l’organe de presse du Polisario.

Selon le même communiqué, le Polisario a admis avoir visé des positions de l’armée marocaine à Es Semara, l’aéroport et les entrepôts de munitions en périphérie de Smara.

Le bulletin de guerre N° 901, correspondant à ce dimanche 29 octobre, a également fait état d’attaques contre plusieurs bases à Mahbas et Smara, dans le Sahara occidental .

Dans la nuit du samedi 28 octobre au dimanche 29, la ville de Smara, a été secouée par quatre explosions qui ont fait, jusqu’à présent, une victime mortelle et trois blessés graves évacués à l’Hôpital Ben Mehdi de Laâyoune.

Selon des informations émanant de sources militaires étrangères, les explosions seraient provoquées par des charges explosives de drones kamikazes iraniens et non pas par des obus.

Du matériel militaire iranien, financé par l’Etat algérien, dont des drones, ont été livrés à une base militaire, située à une trentaine de kilomètres de Tindouf en Algérie, au profit du groupe terroriste Polisario, selon un militaire algérien qui avait fuité l’information.

L’acheminent de cette armada a été effectué par des mercenaires du hezbollah libanais et de l’Iran, profitant de la livraison de l’aide humanitaire au Sahel et à la corne de l’Afrique qui sont confrontés à une grave crise alimentaire générée par la sécheresse et par la guerre en Ukraine.