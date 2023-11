Mali : Une quarantaine de terroristes éliminés (l’armée)

Dans des récents développements au Mali, l’armée malienne a rapporté avoir tué plus d’une quarantaine de terroristes au cours d’opérations menées jeudi et vendredi dans les régions du centre et du nord du pays, selon un communiqué publié samedi.

Le jeudi, dans la région de Gao, des opérations conjointes terrestres et aériennes ont permis de neutraliser environ 30 terroristes. De plus, des pick-up ont été détruits, et des armes ainsi que du matériel ont été récupérés au cours de cette opération. Parallèlement, dans la région de Léré, au nord du Mali, une douzaine de terroristes ont été tués, et les forces de sécurité ont saisi des motos, des armes et du matériel, tel qu’indiqué dans le communiqué de l’armée.

Le lendemain, dans le cercle de Niono, au centre du pays, deux terroristes ont été abattus, tandis qu’un chef terroriste a été appréhendé. Les forces de sécurité ont également récupéré deux motos et du matériel de communication lors de cette opération.

Il convient de rappeler qu’en date du 17 septembre dernier, cinq soldats maliens et une quarantaine de terroristes ont été tués lors d’un affrontement survenu dans les camps du Groupement de la Garde nationale et de l’Armée de terre à Léré, dans le nord du Mali.

Face à des attaques récurrentes contre ses bases dans le nord du pays, menées par des groupes terroristes et d’autres entités telles que la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA), l’armée malienne demeure résolue à garantir la sécurité des citoyens et à préserver l’intégrité du territoire.

Le porte-parole de l’armée, le colonel Souleymane Doumbia, avait exprimé cette détermination, soulignant que les actions visaient à assurer la sécurité des Maliens dont le pays fait face aux groupes terroristes sur son territoire.