Afrique du Sud : Promotion de la réunification pacifique de la Chine

Une conférence internationale intitulée « Promotion de la réunification pacifique de la Chine » s’est tenue à Johannesburg, en Afrique du Sud, dans le cadre de la Conférence mondiale 2023 des Chinois d’outre-mer.

Le thème de la conférence était « S’engager pour le Consensus de 1992 et œuvrer pour la réalisation rapide de la grande cause de la réunification de la Chine ».

Su Hui, qui occupe les postes de vice-présidente du 14e Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois et de vice-présidente du Conseil chinois pour la promotion de la réunification nationale pacifique, a pris la parole lors de l’événement. Elle a souligné que la réunification des deux rives du détroit de Taiwan représente une tendance incontournable de notre époque, une aspiration du peuple chinois, et qu’elle revêt une importance fondamentale pour la nation chinoise, étant à l’abri de toute ingérence ou obstacle.

Madame Su a également salué le rôle essentiel joué par les compatriotes de Hong Kong, de Macao, de Taiwan, ainsi que par les Chinois d’outre-mer, dans la promotion de la réunification pacifique de la Chine, tout en luttant contre « l’indépendance de Taiwan ».

Elle a indiqué la nécessité de s’adapter aux nouvelles circonstances et aux défis actuels, en reconnaissant la justesse de l’opposition à l’indépendance de Taiwan, en renforçant la communication et la coopération entre les deux rives du détroit, et en favorisant les échanges internationaux.

Madame Su a conclu en affirmant que la Chine continuera à promouvoir la réunification de la patrie tout en poursuivant son grand renouveau national à travers une modernisation à la chinoise.

Plus de 800 représentants de plus de 100 organisations soutenant la réunification pacifique de la Chine, en provenance de plus de 30 pays et régions, ont assisté à la conférence. De plus, 200 autres ont suivi l’événement en ligne. La conférence a abouti à l’adoption de la Déclaration de Johannesburg.