Angola : 170 pierres de diamants ont été saisies par la police

La police annonce la saisie de plus de 170 pierres de diamants de diverses tailles, à la suite d’une opération menée par les forces de sécurité qui luttent contre le trafic et l’exploitation illicite de ce minerai. Cette importante saisie a eu lieu dans la province de Lunda Norte.

Le porte-parole de la Police nationale, Alexandre Gualter Pereira, a déclaré que cette opération s’inscrivait dans le cadre d’une lutte plus vaste contre le trafic de mineurs, la contrebande de carburant et l’immigration clandestine, menée conjointement par les organes provinciaux de défense et de sécurité au cours des derniers mois.

M. Pereira a souligné que les autorités compétentes poursuivraient leurs efforts pour renforcer leur action dans ce domaine. Les diamants saisis ont été remis au Comité de référencement de « l’Opération Transparence. »

L’Angola a été confronté à une augmentation préoccupante du commerce illégal de diamants au cours des dernières années. En 2022, plus de 2000 pierres de diamants ont été saisies. L’Angola, qui représente 7 % du commerce mondial des diamants, perd des millions de dollars en recettes en raison de l’exploitation minière illégale.

En août 2021, une opération de la police angolaise dans la province de Lunda Norte avait abouti à la saisie de plus de 2600 pierres de diamants en une seule fois, et un individu de 55 ans avait été arrêté pour son implication présumée dans ce commerce, au niveau de la ville de Xá-muteba, située à 560 km de Luanda.