RDC : Plusieurs victimes au nord de Goma lors d’affrontement entre le M23 et les FARDC

En République démocratique du Congo (RDC), des affrontements entre les rebelles du M23 et les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) ont éclaté mardi au nord de Goma, la capitale de la province du Nord-Kivu, dans l’est du pays.

Ces violences ont malheureusement causé la mort d’au moins trois personnes et blessé une trentaine d’autres, selon des informations provenant d’une source hospitalière et de médias locaux.

Pendant une grande partie de la journée, les habitants de la localité de Bambo, située dans le territoire de Rutshuru, à environ 60 km de Goma, ont été témoins d’échanges de tirs d’armes lourdes et légères entre les forces en présence. Les combats se sont finalement apaisés.

Une source hospitalière a déclaré : « L’armée tire (…) et les rebelles répliquent. Nous avons reçu 38 blessés et 3 morts, dont un enfant, ici à l’hôpital de Bambo. »

Des affrontements avaient déjà eu lieu au sud de la région, près de Kibumba, à environ vingt kilomètres au nord de Goma, les jours précédents.

La société Virunga Énergies, qui fournit de l’électricité à une grande partie de Goma, avait annoncé lundi soir une coupure de courant en raison de dommages sur l’une de ses lignes de distribution, causés par « des affrontements entre les FARDC et le M23 à Kibumba. » Cette coupure d’électricité a touché non seulement les hôpitaux et les infrastructures industrielles alimentés par Virunga Énergies, mais aussi environ 31 000 foyers. Cette société privée est gérée par le parc des Virunga.