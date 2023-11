Mali: Enquête sur des chefs d’Al-Qaïda et des leaders touaregs pour terrorisme

La justice malienne a annoncé mardi soir le lancement d’une enquête visant des leaders locaux d’Al-Qaïda, dont Iyad Ag Ghaly, ainsi que des touaregs, pour actes de terrorisme, financement du terrorisme et détention illégale d’armes de guerre.

Iyad Ag Ghaly, leader au Mali du groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), une alliance affiliée à Al-Qaïda, apparaît aux côtés du prédicateur peul Amadou Barry, alias Amadou Kouffa, chef de la Katiba Macina, également affiliée à cette mouvance, dans la liste des « jihadistes » mentionnés dans le communiqué du procureur de la Cour d’appel de Bamako, rendu public mardi soir.

Le communiqué indique que le Procureur général près la Cour d’appel de Bamako a ordonné au Procureur de la République du Pôle Judiciaire Spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée d’ouvrir une enquête contre les leaders terroristes ainsi que d’autres signataires de l’accord de 2015 ayant basculé dans le terrorisme.

Le document mentionne également d’autres individus tels que Housseine Ould Ghoulan et Achafagui Ag Bouhada, ainsi que six responsables touaregs dont le mouvement a repris les armes contre l’État central, parmi lesquels Alghabass Ag Intalla, Bilal Ag Acherif, Ibrahim Ould Handa, Fahad Ag Almahmoud, Hanoune Ould Ali et Mohamed Ag Najim.