Burkina Faso : Investissements et Souveraineté économique 

À Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, s’est tenu un forum économique de haut niveau dont l’objectif est de trouver des solutions pour renforcer la souveraineté économique du pays par le biais d’investissements stratégiques.

Le forum, intitulé « Burkina Faso, investissements et souveraineté », s’est étalé sur deux jours et a attiré plus de 200 participants.

Aissata Kanazoé, représentante de la Chambre du Commerce et d’Industrie du pays, a souligné que le choix du thème reflète la volonté des autorités burkinabè de consolider le rôle du secteur privé dans le développement économique du Burkina Faso.

Selon Aissata, la question de la souveraineté de nos jours ne peut être traitée sans prendre en compte la contribution des investissements.

En outre, Serge Poda, ministre du Développement industriel, du Commerce, de l’Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises, a indiqué que ce forum vise à engager une réflexion collective sur les liens entre l’investissement et la souveraineté, dans le but d’identifier les actions clés pour faire de l’investissement un véritable instrument de développement et de souveraineté économique.