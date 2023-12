Madagascar : Les défis multiples des jeunes malgaches au cœur des préoccupations de l’UNICEF

Les jeunes à Madagascar font face à divers défis, notamment dans les domaines de l’éducation, de la santé et de l’emploi, nécessitant une implication renforcée des autorités locales et des partenaires internationaux, selon le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF).

Selon un rapport sur la « Consultation nationale des jeunes » menée en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et des Sports au cours de l’année 2023, l’UNICEF a souligné que « 3 jeunes sur 10 sont contraints d’abandonner l’école par manque de moyens financiers » en matière d’éducation.

Dans le domaine de l’emploi, de nombreux jeunes rencontrent des difficultés à trouver du travail, et en matière de santé, ils font face à des obstacles d’accès aux infrastructures sanitaires et à un manque d’information sur les services disponibles.

Lors de la présentation du rapport, le ministre de la Jeunesse et des Sports, André Haja Resampa, a souligné que les résultats de cette consultation représentent la voix et les aspirations de la jeunesse malagasy, servant de base à la révision de la Stratégie nationale d’autonomisation des jeunes et de transformation communautaire à Madagascar.

Il a affirmé la détermination à traduire ces résultats en actions concrètes répondant aux besoins des jeunes et contribuant à leur épanouissement.

La représentante de l’UNICEF à Madagascar, Christine Jaulmes, a réaffirmé l’engagement de l’organisation à promouvoir la participation optimale des jeunes en tant qu’acteurs du changement.