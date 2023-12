Mali : Fin de la mission de la Bundeswehr dans la Minusma

L’armée allemande a conclu sa mission au Mali au sein de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusma) en retirant la quasi-totalité de ses troupes, a annoncé le ministère de la Défense mardi. « Après près de dix ans, la mission au sein de la Minusma est terminée. Les derniers soldats allemands ont quitté Gao », a déclaré le ministère de la Défense dans un message sur son compte X.

Le ministère a précisé que les quatre soldats allemands encore présents dans la capitale Bamako quitteront le pays dimanche. « Les 142 derniers soldats de la Bundeswehr ont quitté mardi leur base de Gao. Ils sont désormais en route vers la capitale sénégalaise Dakar, d’où ils prépareront leur retour vers l’Allemagne prévu pour le 15 décembre », a ajouté l’armée dans un communiqué.

Une cérémonie d’accueil est prévue à leur arrivée, avec la présence notamment du ministre de la Défense, Boris Pistorius. La veille, la Minusma avait abaissé le drapeau des Nations unies sur son quartier général à Bamako, marquant symboliquement la fin de dix ans de déploiement dans ce pays en crise, où la junte militaire est au pouvoir depuis 2020.

L’Allemagne, avec environ un millier de soldats, était la plus grande contributrice occidentale à la mission des Casques bleus, déployée dans ce pays confronté à la déstabilisation jihadiste et à diverses formes de violence qui ont également touché les pays sahéliens voisins.

Plus de 20 000 soldats allemands ont participé à la Minusma au cours des dix dernières années, et trois d’entre eux ont perdu la vie, selon la Bundeswehr.

Déployée au Mali depuis le 1er juillet 2013, le mandat principal de la Minusma est de soutenir la stabilisation du pays, de surveiller la mise en œuvre de l’accord de paix et de protéger les civils. La mission intervient dans un contexte de conflit, de déstabilisation jihadiste et de tensions politiques au Mali s’étendant aux voisins sahéliens, le Burkina Faso et le Niger.