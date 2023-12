Burkina Faso : Recrutement Exceptionnel de 5000 Militaires, dont 250 Femmes, parmi les Volontaires de la Défense de la Patrie

Le Ministère de la Défense et des Anciens combattants a dévoilé un plan de recrutement exceptionnel, visant à engager 5000 militaires du rang, dont 250 femmes, parmi les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), selon des sources officielles de l’AIB.

Les jeunes volontaires souhaitant rejoindre les rangs sont invités à se faire recenser avec leurs dossiers, soit auprès des unités et formations auxquelles ils sont rattachés, soit au siège de la Brigade des volontaires pour la défense de la patrie, du 12 au 20 décembre 2023, comme l’a annoncé le ministère des Armées dans un communiqué.

Le recrutement cible 4750 hommes et 250 femmes nés entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 2005, précise le communiqué. En réponse à l’appel du gouvernement, plus de 90 000 Burkinabè se sont portés volontaires pour défendre le pays contre les attaques terroristes qui sévissent depuis 2016.

Les Volontaires pour la défense de la patrie suivent une formation axée sur les opérations militaires et les droits de l’homme, n’agissant que sous les ordres et le commandement des forces armées et de défense. Leur contribution est cruciale dans les opérations de reconquête.

Le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l’État, a l’intention d’augmenter leur prise en charge d’au moins 35% et de leur fournir une assurance vie en 2024.

Au cours des derniers mois, l’armée a commencé à intégrer les individus les plus aptes parmi les volontaires tout en continuant à recruter de jeunes candidats non encore passés par le volontariat, afin de répondre à ses nouvelles ambitions.