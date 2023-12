Somalie : L’armée assume la sécurité du Palais présidentiel après le départ de l’ATMIS

Les autorités somaliennes ont formellement pris en charge la sécurité du Palais présidentiel et du Parlement fédéral, marquant la fin de la présence de 16 ans de la Mission de l’Union africaine en Somalie (ATMIS) au siège du pouvoir du pays.

La cérémonie de transfert à Villa Somalia a été supervisée par le général Ibrahim Sheikh Muhidiin de l’Armée nationale somalienne, en présence du chef de cabinet du Palais présidentiel, M. Abdihakim Mohamed Yusuf, ainsi que de représentants de l’Union africaine et des Nations unies en Somalie.

Le président Mohamud a salué la 77e brigade de l’Armée nationale pour avoir assumé la responsabilité de la sécurité des dirigeants du pays, soulignant que cela témoigne du rétablissement de la capacité et de la puissance des forces armées nationales somaliennes. Le général Muhidiin a exprimé sa gratitude envers les commandants et soldats de l’ATMIS (AMISOM) qui ont soutenu la sécurité des dirigeants du pays au fil des années, lors de sa visite aux troupes assurant la garde du Palais présidentiel.

Déployée en Somalie depuis 2007, l’ATMIS avait pour mission d’aider le gouvernement somalien à lutter contre le groupe militant Al-Shabab et à rétablir la stabilité et la paix. Le porte-parole de l’ATMIS a affirmé que la mission continuera à fournir formation, encadrement et soutien logistique aux forces de sécurité somaliennes jusqu’à l’expiration de son mandat en 2024.

Par ailleurs, l’armée somalienne, en collaboration avec les forces américaines, a mené avec succès une opération utilisant des drones qui a abouti à l’élimination d’un chef et de plusieurs membres du groupe terroriste Al Shabab dans la région du Moyen Juba.