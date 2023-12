Burkina Faso : Inauguration de 2 centrales solaires pour renforcer la production d’électricité dans l’Ouest du Pays

Dans sa quête d’électrification croissante, le Premier ministre burkinabé de la transition, Apollinaire Joachim Kyèlem de Tambèla, a officiellement inauguré deux importantes centrales solaires dans l’ouest du Burkina Faso. L’objectif de cette initiative est d’accroître la production d’électricité.

La première centrale photovoltaïque, implantée dans la commune de Bobo-Dioulasso, dispose d’une capacité de production de 38 mégawatts-crête (MWc) et injectera en moyenne 73 gigawatts/heure (GWh) par an dans le réseau national interconnecté.

Selon le ministère de l’Energie, des Mines et des Carrières, cette centrale permettra de desservir environ 42 000 ménages. La seconde centrale solaire photovoltaïque, située à Pâ dans la région de la Boucle du Mouhoun, a une capacité de production de 30 MWc et injectera en moyenne 54,15 GWh par an dans le réseau national interconnecté, permettant ainsi de raccorder environ 31 000 ménages au réseau électrique.

Le gouvernement burkinabè souhaite exploiter cette opportunité offerte par l’énergie solaire photovoltaïque pour répondre à la demande croissante en électricité au sein de la population du pays, a souligné le ministre de l’Energie, des Mines et des Carrières, Simon-Pierre Boussim.

Il a également annoncé que la centrale solaire de Zano, située dans la région du Centre-Est, sera inaugurée la semaine prochaine.

En 2022, le taux d’électrification nationale au Burkina Faso s’élevait à 25,24%, enregistrant une augmentation respective de 5,18% en milieu urbain et de 0,84% en milieu rural par rapport à l’année précédente, selon les données du ministère de l’énergie.