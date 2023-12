Somalie : La Chine octroie un million de dollars au gouvernement somalien pour secourir les victimes des inondations

L’ambassade de Chine en Somalie a remis mardi une aide humanitaire d’un million de dollars américains au gouvernement somalien afin de venir en aide aux victimes des récentes inondations dans ce pays de la Corne de l’Afrique. Fei Shangchao, l’ambassadeur de Chine en Somalie, a souligné que cette récente assistance de Beijing offrira un soulagement aux personnes touchées par les inondations causées par les pluies d’El Nino.

M. Fei a déclaré : « Lorsque les inondations ont frappé la Somalie, la Chine a été le tout premier pays cette année à tendre la main à la Somalie. C’est déjà la quatrième fois cette année que le gouvernement chinois vient en aide à la Somalie en cas de besoin, car nous connaissons tous la longue histoire de notre amitié. »

Mohamud Moallim Abdulle, commissaire de l’agence somalienne de gestion des catastrophes, a exprimé sa gratitude envers la Chine pour son aide opportune aux victimes des inondations. Il a souligné : « Le gouvernement chinois soutient directement la Somalie. L’aide est tangible et parvient aux populations. » Selon les statistiques gouvernementales, les inondations dans le sud et le centre de la Somalie ont entraîné plus de 100 décès et le déplacement de 1,7 million de personnes. »