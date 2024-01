Mali : Sept morts dont quatre terroristes et trois combattants du MSA

Quatre terroristes et trois combattants du Mouvement pour le salut de l’Azawad (MSA), membre de la Plateforme des mouvements armés pro-gouvernementaux, ont été tués lors d’une attaque terroriste à Ménaka, dans le nord du Mali, ont annoncé mardi l’armée et le MSA. L’armée a indiqué qu’une tentative d’infiltration de groupes armés terroristes dans la ville de Ménaka avait été déjouée, entraînant des échanges de tirs entre les terroristes et le poste de contrôle en direction d’Anderamboukane, avec un bilan provisoire de trois terroristes tués.

Le MSA a également signalé sur le réseau social X qu’une attaque avait été repoussée aux portes de Ménaka, faisant état de deux morts du côté du MSA et d’un véhicule détruit. Du côté ennemi, plusieurs pertes humaines ont été enregistrées, et du matériel a été récupéré. Selon le MSA, il s’agit de la troisième tentative dirigée contre Ménaka, ciblant alternativement l’armée et le MSA-GATIA (Groupe autodéfense touareg Imghad et allié), toutes ayant échoué jusqu’à présent.

Les Forces armées maliennes et les combattants de la Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 (MSA-GATIA), des groupes armés loyalistes, ont déclaré mardi avoir repoussé une attaque qualifiée de « terroriste » à Ménaka, une ville stratégique du nord-est proche de la frontière nigérienne et encerclée par les jihadistes de l’État islamique.

L’offensive dans le nord du Mali a été marquée par de nombreuses allégations d’exactions contre les civils par les forces maliennes et leurs alliés russes, que les autorités maliennes réfutent systématiquement. La région est également confrontée aux attaques jihadistes perpétrées par des groupes affiliés à Al-Qaïda ou à l’État islamique.