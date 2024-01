Burkina Faso : Elimination d’un groupe terroriste dans la Boucle du Mouhoun

Un groupe d’une dizaine de terroristes a été neutralisé mardi au cours d’une opération menée par l’armée burkinabè dans la région de la Boucle du Mouhoun, située à l’ouest du pays, plus précisément dans la province du Namentenga.

L’Agence d’information du Burkina (AIB) a rapporté que les militaires ont localisé la base des terroristes dans la zone de Bokuy, avant de procéder à des frappes aériennes pour les neutraliser.

Dans le même temps, l’armée a intensifié ses opérations contre les groupes terroristes dans la région du Centre-Nord et celle communément appelée les « trois frontières » (Burkina Faso, Mali, Niger), selon des sources locales.

Depuis 2015, l’insécurité persistante dans ce pays d’Afrique de l’Ouest a entraîné de nombreuses pertes humaines et le déplacement de milliers de personnes. Avec le retrait des forces militaires françaises, l’armée burkinabè et ses alliés, les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), ont intensifié leurs opérations contre les groupes terroristes affiliés à Al-Qaïda et à l’État islamique dans le pays.

Par ailleurs, on signale que l’ancien chef d’état-major de la gendarmerie du Burkina Faso, le lieutenant-colonel Évrard Somda, aurait été enlevé dimanche à son domicile de Ouagadougou par des individus armés.