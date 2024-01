Niger : Perspectives positives dans la lutte antiterroriste après le retrait français

Le retrait des troupes françaises du Niger, achevé à la fin de l’année précédente, a été salué comme ayant un impact positif dans la lutte contre le terrorisme, selon les déclarations du ministre de la Défense du gouvernement nigérien, Salifou Modi, lors de sa visite à Moscou.

« Nous pouvons affirmer que ce retrait a exercé une influence positive sur notre combat contre le terrorisme », a déclaré Modi à l’agence de presse russe RIA Novosti.

Il a souligné que le dernier contingent des forces françaises avait quitté le pays le 22 décembre dernier.

Cette évolution, selon ses dires, « nous a permis de percevoir plus clairement la situation entourant notre lutte contre le terrorisme et de prendre conscience de notre propre responsabilité ».

Modi fait partie de la délégation dirigée par le Premier ministre Manamane Lamine Zeine, qui s’est entretenu avec le vice-Premier ministre russe Alexeï Overchuk.

En outre, Modi a eu des discussions avec les vice-ministres de la Défense russes Alexandre Fomin et Yunus-Bek Yevkurov.

Les autorités des deux pays ont plaidé en faveur de « relations constructives et mutuellement bénéfiques » entre Moscou et le Niger, ainsi que de la coopération militaire et technique, et des efforts déployés pour « stabiliser la situation » dans cette région africaine.

Les militaires, au pouvoir depuis le 26 juillet 2023, avaient exigé le rappel de l’ambassadeur de France et la résiliation de tous les accords militaires avec le pays.

La France, refusant de reconnaître le gouvernement putschiste, a retiré son ambassadeur à la fin de septembre, suivi du retrait de ses troupes.