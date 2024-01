Nigeria : 3 morts et 77 blessés suite à une explosion dans le sud 

Trois personnes sont mortes et 77 autres ont été blessées lorsqu’une explosion a secoué plus de 20 bâtiments dans l’une des plus grandes villes du Nigeria, ont déclaré les autorités mercredi, tandis que les secouristes creusaient dans les décombres à la recherche des personnes qui auraient été piégées.

Les habitants de la ville d’Ibadan, densément peuplée, dans l’État d’Oyo (sud-ouest), ont entendu une forte explosion vers 19 h 45 mardi, provoquant la panique et de nombreuses personnes ont fui leur domicile.

Les enquêtes préliminaires ont montré que l’explosion a été causée par des explosifs stockés pour être utilisés dans des opérations minières illégales, a déclaré le gouverneur d’Oyo, Seyi Makinde, aux journalistes après avoir visité le site dans la zone de Bodija à Ibadan.

Nous avons déjà déployé les premiers intervenants et toutes les agences concernées de l’État d’Oyo pour mener à bien des opérations de recherche et de sauvetage », a déclaré M. Makinde, qui a qualifié les dégâts de « dévastateurs ».