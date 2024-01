Somalie : Résistance de l’armée lors de l’assaut d’Al Shebab contre une base militaire

Le groupe terroriste Al Shabab, affilié à Al-Qaïda, a attaqué le mercredi dernier une base militaire, dans le nord de la Somalie.

En raison des restrictions de communication avec les médias, l’attaque s’est déroulée dans le nord de la province de Mudug.

Al-Shabab a revendiqué l’attaque, affirmant avoir pris le contrôle de cinq bases militaires dans le village de Caad et ses environs, en plus de s’emparer de véhicules militaires.

Le groupe a également déclaré avoir attaqué des bases où étaient stationnés 1 350 soldats de l’armée, tuant plus de 191 d’entre eux, selon un communiqué de propagande.

L’armée, soutenue par les habitants, a contré cette attaque, infligeant « de lourdes pertes aux terroristes ».

En outre, l’armée somalienne a éliminé un terroriste d’Al-Shabab dans la région de Hiraan, prévenant ainsi une attaque contre les résidents de Beledweyne, la capitale de la région. L’opération a eu lieu le 26 janvier 2024, dans le quartier de Bundo-Weyne, avec la coopération de la communauté locale et le soutien du 5e bataillon de la 27e division de l’Armée nationale somalienne (ANS).

Le colonel Mohamud Hassan Ibrahim Baakay a salué cette collaboration et souligné le rôle de l’armée nationale dans la lutte contre le terrorisme.

La Somalie est confrontée à une insécurité persistante, principalement en raison des menaces posées par les groupes terroristes Al-Shabaab et Daech.