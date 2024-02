Ouagadougou : Le Japon confirme son Soutien au Burkina Faso

Le ministre d’État, Jean Emmanuel Ouédraogo, en charge de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, a reçu en audience Nagashama Jun, le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon au Burkina Faso.

Au cours de cette rencontre, l’ambassadeur Jun a réaffirmé l’engagement indéfectible de son pays à poursuivre et renforcer sa coopération avec le Burkina Faso. Cette coopération s’articule notamment autour de la formation du capital humain, du développement agricole, de l’intégration régionale et de la sécurité, des domaines essentiels pour le développement et le bien-être des populations.

L’ambassadeur a souligné que le Japon était pleinement engagé dans une démarche de continuité dans sa coopération avec le Burkina Faso, afin d’accompagner efficacement la politique nationale de développement du pays.

De son côté, le ministre Ouédraogo s’est félicité de la qualité de la collaboration existante entre les deux nations et a exprimé le souhait de la renforcer davantage, notamment sur le plan culturel. Il a souligné l’importance de la culture dans le rapprochement entre les peuples, considérant qu’elle constitue un véritable vecteur de découverte et de compréhension mutuelle.