Nigeria : Enlèvement de plus de 200 élèves par des hommes armés 

Des individus armés sont soupçonnés d’avoir enlevé plus de 200 élèves lors d’une attaque perpétrée contre une école située dans le nord-ouest du Nigeria, selon des témoignages d’un enseignant et de résidents, marquant ainsi l’un des enlèvements les plus massifs jamais enregistrés dans le pays.

Les enlèvements de masse à des fins de rançon demeurent un fléau majeur qui sévit à travers le pays, le plus peuplé du continent africain. Par le passé, des gangs criminels lourdement armés ont souvent ciblé des établissements scolaires, principalement dans le nord-ouest, bien que ces attaques aient connu récemment une baisse notable.

Les autorités locales de l’État de Kaduna ont confirmé l’enlèvement survenu jeudi dans l’école de Kuriga, mais n’ont pas encore précisé le nombre exact d’élèves kidnappés, en cours d’évaluation.

Selon Sani Abdullahi, enseignant à l’école GSS Kuriga, située dans le district de Chikun, le personnel a réussi à s’enfuir avec de nombreux élèves tandis que les assaillants tiraient des coups de feu en l’air.

« Dans l’école secondaire de Kuriga, 187 enfants sont portés disparus, tandis qu’à l’école primaire, 125 enfants étaient portés disparus, mais 25 sont rentrés », a-t-il ajouté.

Cependant, les autorités locales et la police n’ont pas encore communiqué de chiffres précis à ce stade. « Pour l’instant, nous n’avons pas connaissance du nombre d’enfants ou d’étudiants enlevés », a déclaré le gouverneur de l’État de Kaduna, Uba Sani, aux journalistes sur place.

Ces dernières années, des centaines d’enfants et d’étudiants ont été enlevés lors de kidnappings de masse dans le nord-ouest et le centre du Nigeria par le groupe jihadiste Boko Haram et autres organisations criminelles. La plupart ont été libérés après le paiement d’une rançon, après plusieurs semaines, voire des mois de captivité dans des camps dissimulés au cœur des forêts des États du nord-ouest du pays.