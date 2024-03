Afrique : La Chine exhorte à la résolution politique du conflit au Soudan

Après l’appel du secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, à un cessez-le-feu pendant le ramadan pour respecter les valeurs sacrées du mois musulman, et alors que la crise humanitaire atteint des proportions alarmantes, la Chine a également appelé la communauté internationale à favoriser une résolution politique du conflit au Soudan.

Le conflit persistant a engendré d’énormes pertes civiles et a déclenché une crise humanitaire sévère au Soudan. Dai Bing, chargé d’affaires de la mission permanente de la Chine auprès des Nations Unies, a souligné la nécessité d’une action concertée de la part de la communauté internationale pour trouver une solution politique et rétablir la paix dans les plus brefs délais.

Il a insisté sur le soutien continu de la communauté internationale aux efforts régionaux, tout en mettant en garde contre l’imposition de solutions extérieures au Soudan et en soulignant l’importance du respect de sa souveraineté et de son intégrité territoriale.