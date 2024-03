Niger : Le Premier ministre accueille une délégation américaine de haut niveau

Le Premier Ministre de la transition du Niger, M. Ali Maman Lamine Zeine, a accueilli le mardi 12 mars 2024 une délégation américaine composée de hauts responsables. Cette délégation comprenait notamment la secrétaire d’État adjointe aux affaires africaines, Mme Molly Phee, le secrétaire d’État adjoint aux affaires internationales, ainsi que des représentants haut placés du Pentagone et d’Africom.

La rencontre, présidée par le Premier Ministre Zeine et dirigée par la secrétaire d’État adjointe aux Affaires africaines, Molly Phee, s’est tenue dans un contexte d’importance cruciale pour les relations entre les deux pays. Outre la délégation américaine, des membres du gouvernement et du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) ont également pris part aux discussions.

L’objectif de cette rencontre était de poursuivre les échanges initiés depuis le mois d’août avec les autorités militaires en place au Niger, concernant le retour à la voie démocratique et l’avenir du partenariat en matière de sécurité et de développement entre les deux nations. Cette volonté de dialogue et de collaboration témoigne de l’engagement des deux parties à renforcer leurs relations dans ces domaines cruciaux.

Les États-Unis maintiennent actuellement environ un millier de soldats au Niger, déployés dans une base située en plein désert et impliqués activement dans la lutte contre le terrorisme jihadiste. Cette présence américaine atteste de l’importance stratégique de la région pour la sécurité régionale et mondiale.