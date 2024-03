Algérie : Ferhat Mehenni annonce la proclamation de l’indépendance de la Kabylie

Ferhat Mehenni, président du gouvernement provisoire kabyle, a prononcé une allocution marquante ce dimanche 17 mars, annonçant des décisions historiques quant à l’avenir de la Kabylie de prendre son destin en main, en proclamant son indépendance.

Dans son discours, Mehenni a affirmé la volonté de la Kabylie de devenir indépendante en rejetant l’autorité du président algérien et en aspirant à avoir ses propres institutions, y compris un président, un parlement et une autorité distincts. Il a souligné que la Kabylie avait symboliquement rejeté l’Algérie en boycottant les élections présidentielles et législatives, ainsi que la révision constitutionnelle.

De plus, Mehenni a annoncé que le 20 avril 2024 marquerait la proclamation publique de la renaissance de l’État kabyle à New York, conformément aux recommandations du Parlement kabyle.

Le président kabyle a également abordé les questions géostratégiques et d’autodétermination, critiquant la France pour ses tentatives de réconciliation avec l’Algérie qui est sous la tutelle russe, et appelant le Maroc à soutenir davantage la Kabylie dans son droit à l’autodétermination.

Il a exprimé sa gratitude envers le Maroc pour son soutien continu, notamment en reconnaissant le droit à l’autodétermination de la Kabylie et a appelé à renforcer les liens d’amitié entre les deux nations.

Mehenni a souligné que la Kabylie choisissait une approche pacifique pour atteindre son indépendance, rejetant toute intention guerrière et demandant un soutien politique et diplomatique.

Enfin, il a averti que si l’Algérie ne libérait pas tous les prisonniers politiques, n’abrogeait pas l’article 87 bis du code pénal et ne négociait pas les modalités d’un référendum d’autodétermination, une proclamation unilatérale d’indépendance aurait lieu l’année suivante.

Cette allocution marque un tournant majeur dans l’histoire de la Kabylie, mettant en lumière sa détermination à défendre ses droits et son identité nationale.

La Kabylie est une région située dans le nord de l’Algérie. Le peuple de la Kabylie compte près de 10 millions de personnes.

La République kabyle indépendante a existé avant la création de l’Algérie. C’est une réalité géo-historique, avec son territoire et sa culture.

C’est en 1857, 20 ans après le décret de création de l’Algérie que la Kabylie a été annexée. Après la décolonisation et la cohabitation forcée, les kabyles continuent à se soulever et se révolter contre la dominance du pouvoir militaire algérien.

L’Algérie est actuellement dirigée par le général Saïd Chengriha, chef d’Etat-major de l’armée nationale populaire algérienne (ANP).