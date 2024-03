Nigeria : Libération d’au moins 130 élèves kidnappés

Plus de 130 élèves qui ont été enlevés début mars ont été libérés, ont annoncé l’armée et les autorités locales dimanche. Ces élèves, faisant partie d’un des plus importants enlèvements de masse enregistrés ces dernières années dans le pays, ont été retrouvés sains et saufs.

Selon le porte-parole de l’armée, le général Edward Buba, les 137 otages, dont 76 filles et 61 garçons, ont été secourus dans l’Etat de Zamfara et seront remis au gouvernement de l’Etat de Kaduna, où ils avaient été enlevés. Le gouverneur de l’Etat de Kaduna, Uba Sani, a confirmé que les élèves de l’école de Kuriga kidnappés ont été retrouvés en bonne santé.

Les enfants, âgés de 8 à 15 ans selon des informations de presse, avaient été enlevés le 7 mars par des hommes armés qui avaient attaqué leur établissement scolaire dans le village de Kuriga, situé dans le nord-ouest du pays, une région ayant été le théâtre d’enlèvements à grande échelle ces dernières années.

Le président Bola Ahmed Tinubu a salué le dévouement des personnes ayant contribué à cette libération, affirmant que son administration met en œuvre des stratégies précises pour que les écoles restent des sanctuaires d’apprentissage et ne soient pas des cibles d’enlèvements, selon son porte-parole.

Le week-end dernier, des ravisseurs ont enlevé plus de 100 personnes lors de deux attaques dans l’Etat de Kaduna. Samedi, l’armée a annoncé avoir secouru 16 élèves enlevés seulement deux jours après l’attaque de Kuriga, dans une école de Sokoto, également située dans le nord-ouest du pays.

Les enlèvements sont attribués aux terroristes du groupe islamiste Boko Haram et de l’Etat islamique en Afrique de l’Ouest (ISWAP) ainsi qu’aux groupes criminelles appelés les bandits.