Burkina Faso : Elimination de plus de cent terroristes et saisie d’une importante cache d’armes à Gayérie

L’armée burkinabè a mené une opération dans la région de Gayérie, au cours de laquelle elle a éliminé plus d’une centaine de terroristes et saisi une importante quantité de matériel militaire, selon des sources sécuritaires rapportées par l’AIB.

Suite à des informations faisant état de l’arrivée massive de terroristes au Nord de Gayérie, plus précisément dans la localité de Kiani, le lundi 25 mars 2024, le 20e Bataillon d’intervention rapide, appuyé par des vecteurs aériens, a lancé l’offensif visant à les neutraliser.

Un bilan provisoire révèle qu’au cours de l’opération, plus de cent terroristes ont été éliminés avec la saisie de plus de soixante motos et la mise hors service d’autres, ainsi que des armes et de munitions, notamment des fusils d’assaut AK-47, des mitrailleuses PKMS, des lance-roquettes RPG-7, ainsi qu’une quantité importante de provisions alimentaires. Par ailleurs, une base terroriste au Nord de Kelbo a été détruite, selon des sources sécuritaires.