Tchad : 7 militaires tués dans l’explosion d’une mine

Sept militaires ont été tués lundi dans l’explosion d’une mine lors du passage de leur véhicule dans la région du lac Tchad, où des groupes armés jihadistes sont actifs, a annoncé le président Mahamat Idriss Déby Itno.

Le lac Tchad, situé à la frontière du Tchad, du Niger, du Cameroun et du Nigeria, est une zone où s’activent les éléments du groupe Boko Haram et de l’État islamique en Afrique de l’Ouest (ISWAP). Ces groupes jihadistes ciblent régulièrement les armées et les civils des quatre pays riverains.

Le général Mahamat Déby a déclaré sur sa page Facebook que « sept militaires tchadiens ont perdu la vie et plusieurs autres ont été blessés » lors de l’explosion à Tchoukou Telia, dans la province du lac Tchad, à environ 200 km au nord de la capitale N’Djamena. Cette tragédie survient alors que le général Mahamat Déby est candidat à l’élection présidentielle du 6 mai, une élection qu’il est largement prévu de remporter.