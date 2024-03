Sahel : Renforcement de la coopération antiterroriste entre le Mali et la Russie 

Le Colonel Assimi Goïta, président de la République du Mali, a révélé mercredi qu’il avait convenu avec le président russe Vladimir Poutine de renforcer leur collaboration dans la lutte contre le terrorisme.

Goïta a fait une déclaration concernant l’entretien téléphonique avec son homologue russe. Au cours de cette discussion, ils ont abordé différents sujets bilatéraux, en mettant particulièrement l’accent sur les aspects de sécurité et d’économie. Ils ont convenu de renforcer leur collaboration dans la lutte contre le terrorisme, une priorité cruciale pour les deux nations.

Par ailleurs, mardi dernier, le président de la République du Niger, le Général Abdourahamane Tiani, a également eu des discussions avec le président Poutine. Les deux dirigeants ont évoqué la nécessité d’étendre leur coopération stratégique, multisectorielle et globale pour le bénéfice mutuel de leurs pays respectifs, selon un communiqué de la présidence nigérienne.

Ces développements font partie d’une série d’initiatives visant à renforcer les liens entre la Russie et les États membres de l’Alliance des États du Sahel, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Au cours des derniers mois, il y a eu une diversification des partenariats en accord avec la volonté des présidents Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et Abdourahamane Tiani de renforcer la coopération régionale et internationale pour relever les défis sécuritaires croissants.