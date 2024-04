Afrique : Le Département d’Etat se félicite de la coopération stratégique et militaire entre le Maroc et les Etats-Unis 

D’après le Bureau des affaires politiques et militaires du Département d’État, le Maroc constitue un allié principal pour les États-Unis dans le domaine de la sécurité régionale, visant ensemble la stabilité, la sûreté et la prospérité du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord.

La collaboration entre les États-Unis et le Maroc est profonde, visant à encourager la stabilité régionale, à lutter contre le terrorisme, et à renforcer les échanges commerciaux ainsi que le développement et les réformes au Maroc, comme le précise le Département d’État.

Depuis les années 1950, la coopération sécuritaire entre les États-Unis et le Maroc s’est intensifiée, reflétant la solidité de leur partenariat. Les accords, signés en 2007 et 2015, ciblent les secteurs clés de la coopération en matière de sécurité et d’économie, soutenant le Maroc dans la gestion des défis régionaux et des crises avoisinantes.

Le Maroc s’implique aussi activement dans la défense multilatérale, ayant adhéré au Dialogue méditerranéen de l’OTAN en 1995 et été nommé allié majeur, non- membre de l’OTAN, par les États-Unis en 2004, ce qui lui procure des avantages significatifs en termes de coopération militaire et de défense.

Les États-Unis fournissent au Maroc un soutien incluant du matériel militaire et des initiatives de formation depuis 2006, ce qui contribue à l’amélioration des compétences militaires marocaines et à leur collaboration ainsi que l’interopérabilité avec les forces américaines.

Depuis 2018, les États-Unis ont en outre autorisé des exportations de matériel de défense vers le Maroc dans le cadre des ventes commerciales directes.

En participant activement aux missions de maintien de la paix de l’ONU et en contribuant à la lutte antiterroriste avec les États-Unis et d’autres acteurs internationaux, le Maroc renforce son rôle sur la scène internationale.

La coopération militaire entre les deux nations reste dynamique avec des exercices conjoints, notamment l’exercice African Lion, qui est devenu l’un des plus grands exercices militaires du continent, impliquant de nombreux pays et membres de l’OTAN pour une meilleure collaboration et formation.