Mauritanie : 48 millions de dollars de la Banque mondiale pour les finances publiques 

La Banque mondiale a approuvé un prêt de 48 millions de dollars pour soutenir le projet visant à renforcer la gestion transparente des finances et de la dette publique en Mauritanie ainsi que de promouvoir le respect des obligations financières, tout en élargissant la base fiscale.

Il vise également à soutenir une économie compétitive et résiliente face au changement climatique, en renforçant le marché financier, en réagissant efficacement aux catastrophes naturelles, et en améliorant la gouvernance et la résilience climatique dans les zones côtières.

Le projet contribuera également à dynamiser le marché financier en répondant de manière intégrée aux urgences et aux catastrophes, en accordant une attention particulière à l’égalité des sexes, et en limitant l’expansion urbaine dans les zones à risques, selon un communiqué du ministère.