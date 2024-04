Somalie : 50 membres d’Al-Shabab tués dans une frappe aérienne

Les autorités somaliennes ont annoncé l’élimination de 50 combattants d’Al Shebab lors d’une frappe aérienne dans l’État de Galmudug, situé dans la partie centrale de la Somalie. Selon l’agence de presse nationale somalienne, cette opération a notamment neutralisé leur commandant Ahmed Jiis, accusé de planifier des actes terroristes contre les Somaliens.

L’opération s’est déroulée dans la région de Baraagta Gurguurte, proche du district de Harardhere, au sein du gouvernorat de Mudug. Depuis le début des années 2000, le gouvernement somalien, en alliance avec des tribus locales et des alliés internationaux, principalement les États-Unis, combat le groupe Al-Shabab.

Bien qu’Al Shabab ait été chassé des principales cités somaliennes entre 2011 et 2012, il conserve une présence notable dans les régions rurales étendues de la Somalie.

Al Shabab est un groupe militant islamiste, fondé au début des années 2000, il est affilié à Al-Qaïda et vise à instaurer un état islamique dans la région. Initialement, il s’est levé comme une faction armée de l’Union des tribunaux islamiques qui contrôlait Mogadiscio avant d’être évincée par les forces éthiopiennes.

Depuis lors, Al-Shabab a mené une insurrection contre le gouvernement fédéral somalien et ses soutiens internationaux, orchestrant de nombreux attentats-suicides, prises d’otages et attaques armées, tant en Somalie qu’à l’étranger. Le groupe demeure une force insurrectionnelle puissante et une préoccupation majeure pour la stabilité de la Corne de l’Afrique.