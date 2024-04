Côte d’Ivoire : Fin de la première tournée africaine du ministre français des Affaires étrangères

Le ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, a terminé sa première tournée en Afrique par une visite en Côte d’Ivoire le lundi, après s’être rendu au Kenya et au Rwanda. Il a souligné la nature « équilibrée » du partenariat entre la France et la Côte d’Ivoire, notant l’importance de la diaspora dans le renforcement des liens économiques et culturels entre les deux nations.

Lors d’une conférence de presse avec le président ivoirien Alassane Ouattara, Séjourné a mis en avant les progrès économiques de la Côte d’Ivoire sur la dernière décennie et son rôle dans la stabilité régionale, affirmant l’engagement continu de la France à soutenir cette stabilité.

Le président Ouattara a exprimé sa gratitude envers la France pour son soutien constant, en référence aux relations historiques et coopératives entre les deux pays. Il a souligné que la Côte d’Ivoire demeure un partenaire stratégique pour la France, particulièrement à une époque où d’autres nations ouest-africaines ont diminué leurs interactions avec Paris. La France, depuis un an, cherche à redéfinir ses relations avec l’Afrique, insistant sur son écoute des besoins africains, surtout en matière de sécurité.

Avant d’arriver à Abidjan, Séjourné était à Nairobi, où il avait également parlé de la nécessité de partenariats mutuellement avantageux avec les nations africaines. Il a ensuite participé aux commémorations du 30e anniversaire du génocide des Tutsi au Rwanda.