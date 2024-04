Tunisie : Un jeune homme se donne la mort par le feu suite à un conflit avec la police

Un tragique incident s’est produit lorsque Yassine Selmi, un jeune homme de 22 ans, s’est immolé par le feu dans la région de Kairouan suite à une altercation avec la police. D’après les déclarations de son père, Mansour Selmi, le jeune homme a pris cette décision désespérée après que des policiers l’ont menacé d’arrestation lorsqu’il tentait de calmer un différend entre deux individus devant un commissariat à Bouhajla, une zone agricole défavorisée. Le décès de Yassine a été confirmé à l’hôpital des grands brûlés à Tunis.

Ce n’est pas un cas isolé en Tunisie où l’immolation par le feu est un acte de protestation tragiquement fréquent, surtout dans les régions pauvres et marginalisées.

L’acte rappelle l’immolation de Mohamed Bouazizi en 2010, qui avait catalysé la révolution tunisienne et la chute du dictateur Zine El Abidine Ben Ali. Récemment, une femme s’est également immolée à Sfax à la suite d’une altercation avec la police, et elle est actuellement hospitalisée dans un état critique.

En 2023, Nizar Aïssaoui, un ancien footballeur, s’est immolé près de Kairouan pour protester contre ce qu’il percevait comme un État policier, après une querelle sur un marché. Selon le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES), 147 cas de suicide et de tentative de suicide ont été enregistrés l’année dernière, dont 26 dans la seule région de Kairouan.