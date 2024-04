Luanda : Lancement du projet d’oléoduc reliant l’Angola à la Zambie

Le projet de construction d’un oléoduc reliant les champs pétroliers de l’Angola à la Zambie devrait débuter au deuxième trimestre de cette année, a annoncé Lawrence Chalungumana, l’ambassadeur de la Zambie à Luanda. Lors d’une conférence de presse après une rencontre avec le président angolais João Lourenço, Chalungumana a expliqué que cet oléoduc permettrait à la Zambie de fournir des produits pétroliers aux pays voisins.

Il a également mentionné que les études techniques étaient terminées et que, suite à l’achèvement de la raffinerie de Lobito, située à 510 km au sud de Luanda, l’Angola pourrait exporter environ 200 000 barils de carburant par jour vers la Zambie. Par ailleurs, le diplomate a souligné les progrès des projets routiers et ferroviaires dans le cadre du Corridor de Lobito, qui vise à améliorer les connexions entre l’est de l’Angola et la province de Moxico en Zambie.

En plus des infrastructures de transport, Chalungumana a relevé que la Zambie bénéficierait également de l’électricité produite en Angola grâce aux projets d’interconnexion en développement. Le corridor de Lobito, incluant des infrastructures routières, ferroviaires et portuaires, est une initiative clé pour le commerce régional avec des pays comme la République démocratique du Congo et l’Angola.

Pour soutenir ce développement, le groupe de la Banque mondiale a récemment annoncé un financement de 300 millions de dollars destiné à la construction d’infrastructures le long du corridor.