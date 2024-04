Mali : Appel de l’Union Africaine pour un plan de transition politique face au report des élections

Après l’annonce du report des élections, l’Union africaine a exhorté l’actuel pouvoir militaire au Mali à élaborer une feuille de route pour finaliser le processus de transition politique. Cette demande est formulée suite au report sine die des élections, qui étaient initialement prévues pour restaurer un gouvernement civil.

Le Premier ministre malien, Choguel Kokalla Maïga a déclaré que les élections ne se tiendraient qu’après la stabilisation complète du pays, actuellement en proie à une sévère crise sécuritaire.

Cette déclaration a été faite en réponse aux critiques suite au non-respect par les militaires de leurs promesses d’organiser des élections présidentielles en février et de passer le pouvoir d’ici au 26 mars.

Le président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a exprimé sa préoccupation quant à cette suspension, la qualifiant de contreproductive pour une transition inclusive. Il a appelé les autorités de transition à revoir cette décision et à avancer vers la finalisation du processus de transition.

Mahamat a réaffirmé l’engagement de l’Union africaine à collaborer avec les autorités de transition et toutes les parties maliennes concernées pour restaurer l’ordre constitutionnel dans les délais établis, en vue de promouvoir la paix, la stabilité et le développement durable au Mali.