RDC : 20 personnes tuées par les ADF dans l’Est du pays

Dans le territoire de Beni, province du Nord-Kivu à l’est de la République démocratique du Congo, au moins 20 personnes ont été découvertes dimanche, suite aux récentes attaques des Forces démocratiques alliées (ADF).

Ces découvertes ont eu lieu lors d’une opération de recherche menée dans plusieurs villages de la région. Les autorités locales et militaires ont transféré les dépouilles à l’hôpital de Beni pour identification par leurs proches avant leur inhumation.

Les attaques des ADF contre les civils se sont intensifiées, particulièrement dans les zones périphériques de Beni et dans la région, entraînant des centaines de morts et de nombreux disparus, rapportent les acteurs de la société civile et les responsables militaires locaux.