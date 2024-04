Alger : Le président Abdelmadjid Tebboune félicite son homologue iranien pour l’attaque sur Israël lors d’un appel téléphonique

Lors d’une communication téléphonique révélée entre le président algérien et le président iranien Ebrahim Raïssi, Abdelmadjid Tebboune a félicité l’Iran pour son attaque récente sur Israël.

Selon les transcriptions de la conversation, le président Tebboune a exprimé un soutien ferme à l’action de l’Iran, la qualifiant de « nécessaire pour rétablir l’équilibre dans la région et défendre les droits des peuples opprimés ».

Il a ajouté que l’Algérie était prête à soutenir toutes les mesures qui contribueraient à la sécurité et à la stabilité du Moyen-Orient.

Cette communication a également mis en lumière la solidarité croissante entre certains pays du Moyen-Orient et l’Iran, révélant des alliances moins visibles mais stratégiquement significatives.

Par ailleurs, l’armée israélienne s’est félicitée d’avoir pu compter sur une coalition défensive d’alliés internationaux, dirigée par les États-Unis avec la Grande-Bretagne, la France et d’autres pays, pour contrer l’attaque iranienne.