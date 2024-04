Johannesburg : L’augmentation alarmante de la consommation d’héroïne en Afrique du Sud

L’étude publiée dans le «Journal of Illicit Economies and Development» révèle une augmentation significative de la consommation de drogues dures, notamment de l’héroïne, en Afrique du Sud au cours des dernières années, plongeant le pays dans une crise sans précédent.

Les auteurs de l’étude ont souligné que plus de 400 000 personnes consommaient de l’héroïne quotidiennement en 2020, ce qui représente plus de 1 % de la population adulte du pays. Ils ont analysé les moteurs de cette tendance et ont mis en lumière les politiques nécessaires pour y remédier.

Selon leurs conclusions, la consommation d’héroïne a explosé en raison de facteurs socio-économiques divers. En 2020, près de 155 000 kilogrammes d’héroïne ont été consommés, contre 110 000 en 2015, indiquant une augmentation significative de l’usage de cette drogue puissante et addictive.

L’étude cite également les données du Conseil sud-africain de la recherche médicale (SAMRC), qui montrent qu’en 2012, environ 12 % des personnes admises dans les centres de réadaptation du pays étaient dépendantes des opioïdes, dont l’héroïne. Ce chiffre est passé à près de 18 % une décennie plus tard.

Les statistiques de la police sud-africaine montrent également une augmentation annuelle des cas d’héroïne traités entre 2002 et 2018. Les enquêtes auprès des ménages ont également révélé une forte hausse du nombre de Sud-Africains reconnaissant avoir consommé de l’héroïne récemment sur la même période.

Les chercheurs soulignent que le contexte social et économique difficile en Afrique du Sud contribue à cette crise de la drogue. Dans un environnement marqué par une crise économique sévère, l’héroïne offre un soulagement temporaire à certains individus.

L’Afrique du Sud est reconnue comme un point central du trafic international de stupéfiants, mais les autorités luttent contre ce fléau avec des défis croissants en raison de l’évolution des routes et des méthodes de trafic de drogue de plus en plus complexes.