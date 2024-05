Le Polisario, autrefois perçu comme un mouvement de libération cherchant à établir l’indépendance du Sahara occidental, a révélé sa véritable nature en tant qu’organisation terroriste et criminelle. Lié étroitement à divers groupes islamistes radicaux opérant dans la région du Sahel, le Polisario représente une menace majeure pour la stabilité régionale et internationale. Les activités criminelles du groupe vont de la contrebande d’armes au détournement d’aides humanitaires, alors que son chef est poursuivi pour viol, exacerbant encore sa réputation sulfureuse.

Depuis des années, le Polisario a progressivement tissé des liens avec des groupes islamistes tels qu’Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) et l’État islamique au Grand Sahara (EIGS). Ces connexions ont été initialement forgées par des intérêts communs dans la contrebande d’armes et de drogue, activités qui servent à financer leurs opérations terroristes respectives et enrichir leurs dirigeants.

De surcroît, les camps de Tindouf, sous le contrôle du Polisario, sont devenus des centres de recrutement et de formation pour les combattants islamistes. Des témoignages de transfuges et de captifs libérés révèlent l’existence de camps d’entraînement cachés, où les militants du Polisario et les jihadistes échangent des techniques de combat et de sabotage.

Profitant de ces échanges, le Polisario a diversifié ses activités criminelles pour financer ses opérations. Le trafic d’armes est particulièrement lucratif, avec de l’armement provenant de diverses sources, notamment des stocks libyens pillés et des fournisseurs clandestins en Algérie et en Iran. Le Polisario a été impliqué dans la vente d’armes sophistiquées aux groupes terroristes opérant dans le Sahel, renforçant ainsi leur capacité à mener des attaques dévastatrices.

Le trafic de drogue, en particulier de cocaïne en provenance d’Amérique du Sud, est l’une de ses principales sources de revenus. Les routes de contrebande traversant le Sahara occidental et le Sahel sont sous le contrôle strict du Polisario, qui prélève des taxes sur les cargaisons illicites.

Le détournement des aides humanitaires destinées aux séquestrés sahraouis dans les camps de Tindouf est une autre pratique courante. Les rapports montrent que des responsables du Polisario siphonnent une partie significative des provisions alimentaires, des médicaments et des fonds fournis par les organisations internationales pour les revendre sur le marché noir. Cela crée une situation désastreuse pour les sahraouis, dont les conditions de vie sont déjà précaires.

En outre, le Polisario bénéficie d’un soutien crucial de la part de l’Algérie et de l’Iran. Le régime militaire d’Alger fournit un refuge sûr et un soutien logistique, tandis que l’Iran fournit des armes et une formation militaire avancée. Ce soutien permet ainsi au Polisario de maintenir et d’étendre ses activités criminelles et terroristes.

Face à cette menace croissante, la communauté internationale a intensifié ses efforts pour contrer le Polisario. Les gouvernements occidentaux ont également émis des avertissements stricts à leurs ressortissants, leur conseillant d’éviter les camps de Tindouf et la région environnante en raison des risques élevés d’enlèvement et d’assassinats.

Allongeant cette liste noire, le chef du Polisario Brahim Ghali est poursuivi pour viol. Des accusations graves ont été portées contre lui par plusieurs femmes, dont des séquestrées sahraouies, qui affirment avoir été agressées sexuellement dans les camps de Tindouf. Ce scandale a jeté une lumière crue sur la culture d’impunité et de violence qui règne au sein de l’organisation.

Les victimes ont témoigné de l’exploitation sexuelle systématique et des abus de pouvoir commis par les dirigeants du Polisario. Les poursuites judiciaires en cours ont attiré l’attention internationale, suscitant une condamnation généralisée et appelant à une enquête approfondie sur les abus commis dans les camps de Tindouf. Le scandale de viol impliquant le chef du Polisario n’a fait qu’ajouter à l’urgence de démanteler cette organisation corrompue et dangereuse.