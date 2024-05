IGAD : 4,9 millions de réfugiés en Afrique de l’Est

Les pays membres de l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) accueillent 4,9 millions de réfugiés et demandeurs d’asile ayant fui des conflits ou des catastrophes naturelles, a annoncé vendredi l’IGAD.

La majorité des réfugiés et demandeurs d’asile proviennent du Soudan du Sud, avec plus de 2,2 millions de personnes. La région héberge également plus de 87 000 apatrides répartis entre le Kenya, l’Ouganda et le Soudan du Sud.

Les conflits et catastrophes naturelles ont conduit au déplacement de près de 18,4 millions de personnes à l’intérieur de leurs propres pays. Depuis le début de l’année, 153 000 réfugiés sont retournés dans leur pays d’origine.

L’Afrique de l’Est subit depuis plusieurs semaines des pluies diluviennes causant des inondations et des glissements de terrain, faisant des centaines de morts et des milliers de déplacés.

Le conflit armé au Soudan pousse également des milliers de personnes à quitter le pays chaque jour pour chercher refuge dans les pays voisins, selon l’ONU. Au 30 avril, plus de 655 000 personnes avaient trouvé refuge au Soudan du Sud, avec une moyenne d’environ 1 800 personnes par jour.

L’Autorité intergouvernementale pour le développement est une organisation régionale d’Afrique de l’Est. Elle est composée de Djibouti (siège de l’IGAD), l’Éthiopie, l’Érythrée, le Kenya, la Somalie, le Soudan du Sud, le Soudan et l’Ouganda.