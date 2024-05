Burkina Faso : Lancement des inscriptions pour le prix national de l’entrepreneur touristique 

Le lancement des inscriptions pour le Prix national de l’entrepreneur touristique débute ce 28 mai. Le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme a inauguré la 6e édition de ce prix lors d’une conférence de presse à Bobo-Dioulasso le vendredi 24 mai 2024.Cette initiative vise à reconnaître et à encourager les investisseurs du secteur touristique en mettant en avant leur créativité et leur dynamisme.

Le secrétaire général du ministère du Tourisme, Fidèle Aymar Tamini, a expliqué que cette édition rendra hommage aux entrepreneurs distingués dans l’hébergement, la restauration et les circuits touristiques. Les inscriptions seront ouvertes jusqu’au 25 juin 2024, avec la possibilité de s’inscrire en ligne ou auprès des autorités compétentes.

La cérémonie de remise des prix est prévue pour septembre 2024 à Ouagadougou. Cette édition introduit des innovations telles que le lancement du prix à Bobo-Dioulasso et la possibilité de candidater en ligne. La directrice générale du tourisme, Monique Ouédraogo a indiqué que les lauréats recevront un prix officiel comprenant un million de FCFA, un trophée et une attestation.