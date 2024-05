Mali : Début des travaux d’une centrale solaire avec la Chine

Le Mali a entamé mardi le début des travaux pour la construction d’une nouvelle centrale solaire d’une capacité de 100 mégawatts-crête à Safo, dans la région de Koulikoro (centre), en partenariat avec la Chine.

Cette centrale, réalisée avec des modules photovoltaïques en silicium monocristallin sur une superficie de 228 hectares, a été lancée en présence du président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta.

La ministre malienne de l’Énergie et de l’Eau, Bintou Camara, a souligné l’importance de ces projets, notamment la centrale de Safo, pour améliorer l’accès à l’électricité et diversifier le mix énergétique du pays. Les travaux devraient être achevés en 15 mois et seront financés à hauteur de 50 % par le budget national du Mali.

L’ambassadeur de Chine au Mali, Chen Zhihong, a mis en avant l’importance de la coopération énergétique entre les deux pays, soulignant que le Mali, riche en ressources solaires, bénéficie de la technologie avancée de la Chine.

Cette coopération est considérée comme un partenariat mutuellement bénéfique et constitue une avancée cruciale pour répondre aux défis énergétiques du Mali. La centrale de Safo s’ajoute à celle de Sanankoroba, en cours de construction par Nova Wind, une filiale de l’agence fédérale de l’énergie atomique russe, dont la pose du premier panneau a eu lieu vendredi dernier.